العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للسرور بالشفاء التام

3 ساعات ago
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للسرور بالشفاء التام

وطنا اليوم:زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، الوزير والعين والنائب الأسبق سعد هايل السرور في منزله، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لعارض صحي ألمّ به.
ونقل العيسوي إلى السرور تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، وأن يمنّ الله عليه بالسلامة وتمام الشفاء.
من جانبه، عبّر السرور عن شكره وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد على هذه اللفتة الملكية الكريمة، التي تعكس نهج القيادة الهاشمية في التواصل الدائم مع أبناء الوطن والاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن هذه الزيارة كان لها بالغ الأثر في نفسه ومعنوياته.


