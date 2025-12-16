بيان صادر عن الهيئة العامة لجمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

وطنا اليوم:تُعلن الهيئة العامة لجمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني أنه بتاريخ السبت الموافق 6/12/2025، كان من المقرر عقد اجتماع رسمي للهيئة العامة، وذلك لغايات مناقشة البرامج والخطط المستقبلية لعام 2026، إضافة إلى إجراء انتخابات إدارية على إثر استقالة عضوين من هيئة الإدارة، الأمر الذي يستوجب ـ وفق النظام الداخلي ـ إعادة إجراء انتخابات لكل من امين السر ومساعد الرئيس.

وتؤكد الهيئة العامة أنه لم يتم توريد أي ورقة رسمية أو إشعار خطي إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بخصوص استقالة رئيس الجمعية السيد عصام المساعيد من منصبه، وأن ما جرى تداوله بهذا الخصوص كان استقالة شفوية لا يُعتدّ بها قانونيًا ولا تُنتج أي أثر إداري أو تنظيمي وفقًا للأصول المعتمدة.

ونظرًا للظروف الجوية السائدة في ذلك اليوم، فقد تعذّر عقد الاجتماع، وتم تأجيله إلى إشعار آخر، مع التأكيد على أن النظام الداخلي للجمعية يشترط تبليغ وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأعضاء الهيئة العامة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر (14) يومًا من موعد انعقاد أي اجتماع رسمي.

وبناءً عليه، فإن ما قام به نائب الرئيس السابق من دعوة لاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة دون إخطار الوزارة أو الجهات المختصة، وعقد اجتماع بتاريخ 8/12/2025، وما قيل عن إجراء انتخابات خلاله، يُعد إجراءً مخالفًا للنظام الداخلي وغير مستوفٍ للشروط القانونية.

كما تؤكد الهيئة العامة أن الاجتماع المشار إليه قد شارك فيه نحو 16 شخصًا لا ينتمون قانونيًا إلى الهيئة العامة للجمعية، حيث لم يقم أي منهم بتسديد الاشتراكات السنوية، أو تقديم بيانات رسمية معتمدة، إضافة إلى أن: أربعة أشخاص لا تربطهم أي صفة تنظيمية رسمية بالمؤسسة، واثني عشر شخصًا هم أعضاء في الذراع الشبابي للمؤسسة، ولا يحق لهم قانونًا المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة.

وعليه، ووفقًا للنظام الداخلي، فإن كافة الإجراءات والنتائج المترتبة على ذلك الاجتماع تُعد باطلة قانونيًا، وينطبق عليها المبدأ القانوني “ما بُني على باطل يبقى باطل”.

وبناءً على ما سبق، تؤكد الهيئة العامة أن السيد عصام المساعيد يُعد رئيسًا للجمعية قانونيًا إلى حين عقد اجتماع هيئة عامة أصولي وإجراء انتخابات قانونية صحيحة، وفقًا لأحكام النظام الداخلي والتعليمات الناظمة.

كما تشدد الجمعية على أن الترشح لأي منصب إداري مستقبلي يشترط الالتزام الكامل بتعليمات النظام الداخلي، واستيفاء جميع الشروط القانونية والرسمية المعتمدة.

وفي هذا السياق، تعلن جمعية فرسان التغيير أنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025، وذلك في مقر الجمعية، عند الساعة الخامسة مساءً، وسيتم توجيه الدعوات الرسمية وفق الأصول القانونية المعتمدة للأشخاص المعنيين.

والله وليّ التوفيق،

الهيئة العامة

جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني