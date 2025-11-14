بنك القاهرة عمان
بيرس مورغان ينفجر غضبا بعد طرد رونالدو أمام إيرلندا

52 ثانية ago
وطنا اليوم:أطلق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، والصديق المقرب لـ كريستيانو رونالدو، تصريحات نارية هاجم فيها الحكم السويدي غلين نيبيرغ، الذي أدار مباراة البرتغال وإيرلندا وتسبب بطرد النجم البرتغالي.
وشهدت المواجهة، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، أول حالة طرد في تاريخ رونالدو مع منتخب البرتغال، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.
وجاءت لحظة الطرد في الدقيقة 60، بعد احتكاك بين رونالدو ومدافع المنتخب الإيرلندي بعيدًا عن الكرة، فقد أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعود لمراجعة اللقطة عبر تقنية الـVAR. 
وبعد المشاهدة، قرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء ومنح بطاقة حمراء مباشرة لرونالدو، ليغادر الملعب وسط اعتراضات واسعة.
مورغان، المعروف بدفاعه المستمر عن رونالدو، نشر فيديو للحادثة عبر حسابه، وعلّق عليه بقوله: “من السخيف أن يتم طرد كريستيانو رونالدو بسبب مقاومته لشخص يسحب قميصه”، في انتقاد مباشر لطريقة تعامل الحكم مع الحالة.
وتسببت الواقعة بانقسام بين جماهير الكرة، بين من يرى الطرد مستحقًا وفق اللوائح، ومن يعد أن الحكم بالغ في قراره وأضر بالمنتخب البرتغالي ونجمه الأول.


