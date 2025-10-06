بنك القاهرة عمان
100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

6 أكتوبر 2025
وطنا اليوم _

قدمت الحكومة الهولندية لقطاع المياه في الأردن دعما بقيمة 100 مليون يورو، منها 31 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني على مدار السنوات الـ4 المقبلة.

وثمن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال لقائه اليوم الاثنين، السفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث، الدعم الهولندي، معربًا عن تقديره للدعم المتواصل من الجانب الهولندي لقطاع المياه في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، ومؤكدا عمق الروابط وركائز التعاون البناء في برامج التعاون الأردني الهولندي.

وحسب بيان للوزارة، استعرض أبو السعود خلال اللقاء التحديات التي يواجهها الأردن وتجاربه في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة والمشاريع الهامة تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.

وأكد أهمية التعاون المشترك في مشاريع المياه وتعزيز دور القطاع الخاص الأردني والهولندي والمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة المياه ومواجهة آثار التغيرات المناخية والفيضانات ومجالات الصرف الجوفي والتقنيات الحديثة في الزراعة ودعم عقد إدارة شركة مياه اليرموك وبرامج التوعية المائية.

من ناحيتها، ثمنت كلوث جهود الوزارة وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكدة أن الأردن يعد واحدا من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.

وأكدت كلوث اهتمام الجانب الهولندي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية، والتعاون في مختلف مجالات المياه من خلال الدعم المقدم على مدار 4 سنوات مقبلة بقيمة 100 مليون يورو لتمكين قطاع المياه من تجاوز التحديات التي يواجهها.

وتجولت السفيرة الهولندية عقب اللقاء في مركز التحكم والسيطرة واطلعت عن كثب على التقنيات والتجهيزات لمراقبة مصادر المياه المختلفة.


