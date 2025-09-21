بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

ساعتين ago
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات.

ففي منطقة الحمرا، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء النقيب حرس الحدود منذر عبدالله الدليجم الخالدي، نجل العميد الركن المتقاعد علي عبدالله الخالدي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر بني خالد، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي لواء سحاب، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد محمد عبدالهادي المحارمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المحارمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور عبدالله بشير عربيات تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة العربيات، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وفي مدينة السلط أيضا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة عذبة حسين الخشمان، أرملة المرحوم الحاج عبدالله الخليفات، وشقيقة رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الخليفات والخشمان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد العميد المتقاعد أحمد محمد العدينات، وإلى عموم عشيرة العدينات، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.

 


