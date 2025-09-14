العالم يجوع من أجل غزة

وطنا اليوم:دعت شبكة كلنا غزة..كلنا فلسطين، الى اضراب عالمي عن الطعام من اجل غزة يومي الثلاثاء 16/9 و 23/9، تشارك فيه اكثر من 100 مدينة في قارات العالم الستة.

وقد أعلنت ثمانية أحزاب أردنية انضمامها الى جملة الاضراب عن الطعام من اجل غزة وفتحت مقراتها في عمان والمحافظات لاستقبال المواطنين المضربين عن الطعام، وهذه الأحزاب هي:

حزب العمال، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل والحياة، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الشيوعي، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد)، وحزب التجديد والاصلاح (حصاد)، والحزب المدني الديمقراطي.

ويتزامن الاضراب الاول عن الطعام مع ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا في 16/ 9/ 1982 التي ذبح فيها المدنيون الفلسطينيون نساء واطفالا ومسنين بتواطؤ بين جيش الاحتلال الا.سرا.ئيلي والقوات اللبنانية/ الكتائب بعد انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المسلحة من بيروت.

كما ستنظم الاحزاب المشاركة اضرابها الثاني عن الطعام امام مقر هيئة الأمم المتجدة في الشميساني، وتسلم رسالة للأمين العام من خلال البعثة الموجودة في عمان، وهو ما قد يتم تنفيذه في اكثر من دولة من قبل القوى السياسية المشاركة في نشاطات شبكة كلنا غزة..كلنا فلسطين.

وتتلخص رسالة القوى السياسية الداعية للإضراب في أنه إذا كان الاحتلال يجوع غزة، فإن العالم كله سيجوع مع غزة.

وصرحت الأمين العام لحزب العمال الاردني د. رلى الحروب بأن الإضراب هو أول رسائل الشبكة، وهو يهدف الى كسر حالة الشعور بالعجز واليأس أمام البطش الإسر.ائي.لي، ليشعر المشاركون بأنهم يقدمون شيئا، ولو كان رمزيا لأهلنا في غزة الذين يجوعون ويقتلون ويقصفون ويحرقون ويأسرون ويعذبون ويهجرون، بينما يقف العالم متفرجا إزاء حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

وقالت إن هذه الرسالة الرمزية التي يتضامن فيها مدن العالم من اجل غزة وتشكل قلبا واحدا للقطاع المحاصر لا بد ان تصل الى ساسة العالم، وتسهم في تغيير مواقفهم من هذا الصراع.

وفيما يلي عناوين مقرات الاحزاب المشاركة في الاضراب والمفتوحة للمواطنين للمشاركة فيها في عمان وباقي المحافظات.