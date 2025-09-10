تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة

وطنا اليوم:كشف قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات، عن تبرع ملكي بمركبتين جديدتين وإرسال كوادر طبية دعما لمبادرة استعادة الأمل في شمال غزة.

وبين الصبيحات ، أن عدد المستفيدين من مبادرة الأطراف الاصطناعية لدعم مبتوري الأطراف في غزة 612 فلسطينيا، منذ إطلاق المبادرة في أيلول 2024.

وانطلقت مبادرة استعادة الأمل في أيلول 2024 بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة.

ويتمكن المستفيدون من المبادرة من تركيب أطراف اصطناعية متطورة، يستطيعون من خلالها التغلب على إعاقتهم بشكل متطور وسريع.

وبلغ عدد العمليات التي أجرتها المستشفيات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، 26,721 عملية بين كبرى وصغرى منذ 7 تشرين الأول 2023، وفق ما كشف الصبيحات

وقال ، إن تلك العمليات أجريت في مستشفيات خان يونس وتل الهوى ونابلس، ومحطتي الجراحة في رام الله وجنين، مشيرا إلى أن عدد المراجعين منذ بداية الحرب على غزة في “السابع من أكتوبر” 2023 بلغ 687,830 مراجعا.

وتواصل المستشفيات الأردنية تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للأهالي، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضتها الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ترجمة ً للتوجيهات الملكية السامية بدعمهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه الجهود المستمرة تجسيدا للرسالة الإنسانية التي تحملها القوات المسلحة الأردنية، والتزاما راسخا بنهج المملكة في خدمة القضايا الإنسانية وإسناد الفلسطينيين في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.