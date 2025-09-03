ديوان أبناء الكرك /عمان يهنىء جلالة الملك وولي عهده الأمين بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم – مع إشراقة ذكرى مولد خير البرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقلوب ملؤها الإيمان، يتقدم “ديوان أبناء الكرك في عمان” بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة العطرة التي تضيء دروب المحبة والرحمة والعدل.

إن ذكرى المولد النبوي الشريف، التي نستلهم منها القيم النبيلة والمبادئ الإنسانية السامية التي حملها النبي الكريم، تدعونا جميعاً إلى تعزيز روح التكافل، وترسيخ مفاهيم الإخاء والوحدة، وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، خاصة في ظل التحديات التي تواجهنا على المستويات كافة.

وندعو بهذه المناسبة المباركة، إلى أن تكون ذكرى المولد الشريف محطة للمراجعة والتأمل والتجديد في الإيمان والعمل، وأن نستلهم من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الصدق في القول والإخلاص في العمل والرحمة في التعامل.

سائلين الله العلي القدير أن يُعيد هذه الذكرى المباركة على أردننا العزيز بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية، ويبارك في شعبنا الوفي، ويُلهمنا جميعاً السير على نهج النبي المصطفى في البناء والعطاء والرحمة والسلام.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي الأمين وآله وصحبه ومن والاه وسار على هديه إلى يوم الدين.