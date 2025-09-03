بنك القاهرة عمان
ملتقى همم ممثل بالنائب هاله الجراح يرفعان أسمى التهاني إلى جلالة الملك بمناسبة المولد النبوي الشريف

3 سبتمبر 2025
ملتقى همم ممثل بالنائب هاله الجراح يرفعان أسمى التهاني إلى جلالة الملك بمناسبة المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم – رفعت النائب عن الحزب الوطني الإسلامي هالة الجراح، وملتقى همم، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت الجراح، أن هذه المناسبة العطرة تجسد القيم النبوية العظيمة في التسامح والرحمة والمحبة، وتشكل دافعاً لمزيد من العطاء في خدمة الوطن بقيادة جلالة الملك.

كما دعا ملتقى همم أن يحفظ الله الأردن وشعبه وقيادته الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته والأسرة الأردنية الواحدة بالخير واليمن والبركات.


