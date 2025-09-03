مجلة “مال وأعمال” تحتفي بمرور 26 عاماً على تأسيسها وتكرّم 26 شخصية بارزة في السياسة والاقتصاد وريادة الأعمال

عمان – في أجواء مفعمة بالاعتزاز والإنجاز، احتفلت مجلة مال وأعمال بمرور ستة وعشرين عاماً على تأسيسها، في حفل نوعي أقيم برعاية دولة الدكتور عبد الله النسور، تزامناً مع مناسبة غالية على قلوب الأردنيين جميعاً، وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتوليه سلطاته الدستورية.

وقد جاء تأسيس المجلة في العام ذاته الذي تسلّم فيه جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، لتسير المجلة منذ ذلك الحين جنباً إلى جنب مع مسيرة التحديث والإصلاح والبناء التي قادها جلالته، مجسدةً صوت الاقتصاد الوطني ومنبراً للحوار السياسي والاقتصادي البنّاء.

وخلال الحفل، كرّمت المجلة 26 شخصية سياسية واقتصادية وريادية كان لهم بصمة بارزة في دفع عجلة التنمية والتعاون العربي والدولي، ومساهمات نوعية في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلة، السيد محمد فهد الشوابكة، في كلمته أن الاحتفال هو محطة وفاء واعتزاز بمسيرة المجلة التي كرّست نفسها على مدى ربع قرن وأكثر لتكون مرآة حقيقية للاقتصاد الأردني والعربي، ومنصة حوار حرّ ومسؤول بين صانعي القرار وقادة الأعمال، مضيفاً أن تكريم 26 شخصية في هذه الذكرى يحمل دلالات رمزية عميقة عنوانها: “وفاء لنهج العطاء، وإيمان بالشراكة، وتقدير للإنجاز”.

كما أشار الشوابكة إلى أن اختيار توقيت الحفل ليصادف عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد التقدير والولاء للقيادة الهاشمية، التي جعلت من الأردن نموذجاً في الاستقرار والإصلاح والنهضة الاقتصادية، مؤكداً أن المجلة ستواصل رسالتها الإعلامية الداعمة لمسيرة الوطن بقيادة جلالته.

وقد تخلل الحفل كلمات لشخصيات مكرّمة عبّرت عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدين أن مجلة مال وأعمال شكّلت على مدى 26 عاماً جسراً معرفياً وإعلامياً رصيناً بين المؤسسات والأفراد، وساهمت في إلقاء الضوء على التجارب الريادية والإنجازات الوطنية والإقليمية.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع التكريمية على المكرّمين، وسط أجواء احتفالية عكست روح الإنجاز والفخر، لتكتب المجلة فصلاً جديداً في مسيرتها الإعلامية التي بدأت مع عهد جلالة الملك، وتستمر بثقة وإيمان بمستقبل أكثر إشراقاً.