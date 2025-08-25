بنك القاهرة عمان
مندوباُ عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي أبو الفول والعدوانش

25 أغسطس 2025
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي أبو الفول والعدوان.
وخلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور حكمت أبو الفول، أمين عام وزارة الصحة الأسبق، في منطقة شفا بدران، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو الفول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم موسى مصطفى الكايد العدوان، والد رئيس اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين عليان العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



