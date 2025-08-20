بنك القاهرة عمان
مندوباُ عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة ابو حمور

20 أغسطس 2025
وطنا اليوم – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة أبو حمور بوفاة أحمد محمد الحسن أبو حمور، شقيق أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة الوسية بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو حمور، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي و إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ البلقاء فيصل المساعيد.


