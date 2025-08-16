بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي

ساعة واحدة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الرواشدة وعشيرة النعيمات وآل البندقجي وعشيرة الرحاحلة.

ففي منطقة دابوق ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عفيف عودة الله الرواشدة، شقيق العميد أشرف والعميد المتقاعد مشرف والعقيد المتقاعد شريف ومشهور الرواشدة.، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد أكرم مناع النعيمات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النعيمات سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

وفي منطقة بيادر وادي السير، ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رفعة أحمد الرحاحلة، ارملة المرحوم محمد علي الحنيطي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرتي الحنيطي والرحاحلة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار ، نقل العيسوي نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العين الأسبق “محمد عيد” بندقجي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل البندقجي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:18

“لا ينفع العليق عند الغارة”

19:11

رهان خاسر يا معالي الوزير

18:47

الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو بفضل قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات وإرتباطاته الإقتصادية الشاملة*

18:05

جو أكاديمي تحتفل بـ31 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة 2025

15:01

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

14:56

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من المكتب الشبابي لـ “إرادة”

14:45

أعمال المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم (إناث) التابعة لوزارة الأوقاف تختتم اعمالها في محافظة الكرك

14:28

جماعة عمان تدعو إلى بناء القوة القادرة على رد العدوان

14:16

تعيين الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفيراً للمملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية…

13:39

ملتقى خريجي حقوق البترا يقر تنظيم لقاءات دورية وتفعيل مبادرات لدعم الطلبة

13:34

مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو  

11:27

Zain’s Innovation Campus ZINC Supports the AI-Powered Educational Project “UNIFLIX” with 15,000 JOD and One-Year Logistical Support

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025