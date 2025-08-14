بدء تصوير الموسم الجديد من “ذا فويس: أحلى صوت” في الأردن

وطنا اليوم-تُعلن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن بدء مجموعة MBC، أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتصوير الموسم الجديد من برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس: أحلى صوت” في استوديوهات “أوليفوود” بالأردن، إلى جانب تصوير الموسم الجديد من “ذا فويس كيدز”، وذلك على مدار أربعة أشهر متواصلة.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الأردن لاستضافة التصوير جاء ثمرة جهود استمرت لسنوات لتعزيز موقع المملكة على خريطة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عالي الجودة، وترسيخ مكانتها كمركز ثقافي وإبداعي في قلب العالم العربي.

ويشكل هذا الإنتاج الضخم فرصة مميزة لتسليط الضوء على المواهب الوطنية واستثمارها، إلى جانب تنشيط قطاع الصناعات الإبداعية الذي يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة لتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إذ يوفر المشروع مئات الوظائف للكوادر الأردنية من مصورين، ومهندسي صوت، وفنيي إضاءة، ومصممي أزياء، فضلاً عن التعاقد مع 16 شركة أردنية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجهيزات الفنية.

وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، أعرب عن أهمية استضافة الأردن لهذا العمل العربي الضخم، مؤكداً أن هذه الخطوة تبرهن على الثقة الإقليمية والدولية بالقدرات الأردنية في مجال تقديم خدمات الإنتاج الفني عالية الجودة، وتعكس في الوقت نفسه غنى وتنوع البيئة السياحية والثقافية في المملكة.

وأضاف حجازين أن الوزارة تنظر إلى هذا الحدث كمنصة استراتيجية لتسويق الأردن على مستوى أوسع، من خلال إبراز مواقع سياحية وأثرية متميزة ستظهر أمام ملايين المشاهدين، ما يسهم في زيادة الوعي العالمي بالوجهات الأردنية وتحفيز حركة السياحة إلى المملكة.

المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مهند البكري، أكد أن هذا المشروع يعكس نجاح جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالأردن، ويبرهن على القيمة المضافة لاستوديوهات “أوليفوود”.

وفي هذا السياق، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن استضافة الأردن لتصوير أحد أبرز برامج المواهب في العالم العربي تمثل فرصة تسويقية غير مسبوقة للترويج للمملكة كوجهة سياحية وإبداعية في آن واحد، مشيراً إلى أن المشاهد التي ستُعرض خلال حلقات البرنامج ستعكس تنوع المنتج السياحي الأردني من طبيعة وتراث وحضارة، وستصل إلى جمهور واسع يضم عشرات الملايين في العالم العربي.

وأكد عربيات أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الهيئة في الاستفادة من الإنتاجات الفنية والإعلامية الكبرى لتعزيز الصورة الإيجابية عن الأردن وجذب مزيد من الزوار، موضحاً أن التعاون مع مجموعة MBC والهيئة الملكية الأردنية للأفلام يرسخ الشراكة بين القطاعات السياحية والثقافية والإبداعية لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة استوديوهات أوليفوود، رجا غرغور، على أهمية قطاع الصناعات الإبداعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره رافعة لفرص العمل للشباب الأردني خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن استضافة إنتاج عالمي بهذا الحجم نتاج تعاون وثيق بين المؤسسات الوطنية المعنية.

يذكر أيضاً أن هذا القرار سيسهم في تحريك قطاعي النقل والضيافة، حيث ستتولى الملكية الأردنية عمليات النقل الجوي، فيما ستشغل الفنادق ما يزيد على 11 ألف ليلة فندقية خلال فترة الإنتاج. وستتوزع مشاهد البرنامج على 10 مواقع خارجية متنوعة في المملكة، ما يمنح ملايين المشاهدين العرب فرصة لاكتشاف تنوع وجمال المواقع الأردنية عبر شاشة MBC، علماً أن مواسم “ذا فويس” السابقة في لبنان والسعودية استقطبت أكثر من 100 مليون مشاهد.

نبذة عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام – (RFC) هي مؤسسة عامة، تتمتع باستقلال إداري ومالي، تأسست في عام 2003 مع تفويض للتعزيز والمساهمة في تطوير صناعة سمعية وبصرية أردنية قادرة على المنافسة دولياً. تنظم الهيئة ورش عمل تدريبية وعروض أفلام وتوفر خدمات دعم الإنتاج.