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تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين: الحجز المسبق شرط أساسي للدخول

37 ثانية ago
تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين: الحجز المسبق شرط أساسي للدخول

وطنا اايوم-عمان – بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة أمن الجسور، أصدرت شركة جت للنقل العام تنويهاً هاماً للمسافرين عبر جسر الملك حسين، دعت فيه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الحجز المسبق لضمان انسيابية الحركة وتجنّب التأخير.

وأكدت الشركة أنه لن يُسمح بدخول حرم جسر الملك حسين إلا لحاملي تذكرة حجز مسبقة، داعيةً المسافرين إلى الالتزام بتاريخ وساعة الحجز المحددة، والتواجد قبل موعد الرحلة بنصف ساعة فقط.

كما شددت الشركة على أن منصّتها الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحجز تذاكر السفر، سواء للمسافرين على الرحلات العادية أو فئة رجال الأعمال (VIP)، وذلك عبر الروابط التالية:

للحجز على الرحلات العادية: www.jett-khb.com.jo

للحجز لفئة VIP: https://shorturl.at/f43La


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