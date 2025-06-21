العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين بينهم أعيان ونواب وأعضاء لجنة الكرامة والمحاربين القدامى

*العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت للعقل والعدالة وسط إقليم مضطرب وثوابته راسخة*

*العيسوي: جلالة الملك يُمثل ضمير الأمة ويقود الأردن بثبات سيادي في وجه التحولات العاصفة*

*المتحدثون: الأردن بقيادة الملك نموذج للثبات والسيادة ومواقفه مصدر فخر وولاء لا يتبددان*

المتحدثون: الأردن بقيادته الهاشمية وأبنائه الأوفياء بوصلة الحق منذ التأسيس

وطنا اليوم – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دوره المركزي كركيزة للاستقرار في المنطقة، مستندًا إلى نهج ثابت ومبادئ راسخة جعلت من السيادة والقرار المستقل عنوانًا للدولة الأردنية، ومن الإنسان محورًا للتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفد متقاعدين عسكريين، يضم أعيان وأعضاء من لجنة الكرامة والمحاربين القدامى، حيث تحدث العيسوي بإسهاب عن الموقف الأردني الراسخ من التحولات الإقليمية والدولية، وعن الثوابت التي ترتكز إليها الدولة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأشار العيسوي إلى أن ما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة وتحديات مركبة يفرض على الدول امتلاك رؤى وقرارات نابعة من إرادة وطنية حرة، مؤكدًا أن الأردن لم يكن في يوم من الأيام ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات، بل ظل وفيًا لقراراته السيادية التي تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، وتحفظ كرامة الدولة وتصون أمن مواطنيها.

وفي السياق ذاته، شدد العيسوي على أن ثبات الموقف الأردني، هو نهج تاريخي يعكس التزامًا عميقًا بالدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك لطالما حمل صوت الحق في المحافل الدولية، دون تردد أو مساومة.

وتوقف العيسوي عند خطاب جلالة الملك الأخير أمام البرلمان الأوروبي، واصفًا إياه بأنه محطة فاصلة في توجيه الرأي العام الدولي نحو القيم العادلة، وتجسيد واضح للمكانة السياسية والأخلاقية التي يحظى بها الأردن، حيث عبّر جلالته بوضوح عن موقف ثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه المطلق لازدواجية المعايير وتغييب العدالة.

وأكد أن الأردن سيبقى صوتًا للعقل والحق، ينصت إليه القريب والبعيد، بفضل قيادة هاشمية حكيمة، وسياسة خارجية متوازنة، ودور أخلاقي لا ينفصل عن ضمير الأمة، لافتًا إلى أن حماية المقدسات في القدس تظل أولوية أردنية ثابتة في ظل الوصاية الهاشمية التي ينهض بها جلالة الملك بصفته صاحب الشرعية التاريخية والدينية.

وأشار العيسوي إلى أن الجهود السياسية والإنسانية والطبية والإغاثية التي يقدّمها الأردن للأشقاء الفلسطينيين تعكس صدق الالتزام بالموقف والدور، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتي تستوجب وعيًا وطنيًا صلبًا وتكافلًا مجتمعيًا راسخًا يحوّل التحديات إلى فرص.

ونوّه العيسوي إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك يمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، متسلّحًا بثوابت وطنية ومواقف شجاعة، ومُتمسكًا بنموذج إنساني متقدم في التعامل مع الأزمات، دون أن يتخلى عن التزامه تجاه قضايا الأمة ومبادئ العدالة.

وأضاف أن ما تحقق من صمود سياسي واقتصادي واجتماعي لم يكن ليتحقق لولا الدور البطولي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون صمّام أمان الوطن، ويحملون مسؤوليتهم بكفاءة وانضباط نابع من الانتماء والولاء.

كما ثمّن العيسوي الدور الكبير الذي تقوم به جلالة الملكة رانيا العبدالله، وما يقدّمه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من جهود وطنية ومجتمعية ومساندة صادقة للمسيرة الملكية، منوهًا بحضوره المؤثر بين فئة الشباب، ودوره في قيادة المبادرات التنموية.

وأكد أن الموقع الذي يحتله الأردن اليوم ليس صدفة، بل نتيجة لسياسات حكيمة، ونهج اعتدال وواقعية سياسية جعلت منه دولة يُحسب لها الحساب في ميزان الإقليم، ومنارة استقرار وسط بيئة تغص بالصراعات والانقسامات.

وفي ختام كلمته، لفت العيسوي إلى أن المناسبات الوطنية التي يحييها الأردنيون ليست مجرد محطات زمنية، بل لحظات وعي وتجديد للعهد، نستعيد فيها قيم الكرامة والسيادة والانتماء، ونعزز خلالها العزم على مواصلة التحديث والبناء.

من جهتهم، عبّر أعضاء لجنة الكرامة والمحاربين القدامى عن فخرهم العميق بالنهج الذي يقوده جلالة الملك، وبما يحققه الأردن من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدين أن الأردنيين يقفون خلف قيادتهم الهاشمية بثقة وولاء، ويدركون حساسية المرحلة التي تتطلب وعيًا راسخًا وتكاتفًا وطنيًا لا يتزحزح.

وشدد المتحدثون على دعمهم المطلق لمواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن خطاب جلالته الأخير حمل رسائل سيادية وأخلاقية أعادت الاعتبار للحق الفلسطيني، وللقيم التي غيّبها الصمت الدولي.

كما ثمّنوا الدور الفاعل الذي يضطلع به سمو ولي العهد في تعزيز المسيرة الوطنية، مقدمين التهنئة إلى جلالة الملك، وجلالة الملكة، وسمو ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأعربوا عن اعتزازهم العميق بما تحمله المناسبات الوطنية من دلالات خالدة، مؤكدين أن أعياد الاستقلال، والجلوس الملكي، ويوم الجيش، والثورة العربية الكبرى، ليست مجرد محطات زمنية، بل روافد متجددة تعزز الانتماء وتغذي الروح الوطنية، وتذكر الأردنيين بجذورهم الراسخة في أرضهم، وبالمسيرة المظفّرة التي يقودها الهاشميون في بناء الدولة الحديثة.

وقالوا إن هذه المناسبات تُمثل رمزًا للسيادة، وعنوانًا للفخر، وفرصة متجددة لتجديد البيعة والولاء للقيادة الهاشمية، واستحضار التضحيات التي أنارت درب الوطن.

كما أكد المتحدثون أن الدور الذي نهض به الأردن منذ عهد التأسيس، بقيادة الهاشميين، هو نموذج يُحتذى في بناء الدولة القوية الحديثة، التي تجمع بين الثبات السياسي والتطور التنموي، وبين احترام الإنسان وصون كرامته.

وأشاروا إلى أن مواقف الأردن المشرّفة تجاه قضايا أمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، تمثل إرثًا نضاليًا وتاريخيًا يجب على الجميع الاعتزاز به، وإبرازه بكل فخر في وجه محاولات التعتيم والتشويه. وقالوا إن الوفاء لهذا الدور يستوجب من كل أردني أن يكون سفيرًا لبلده، معرّفًا بحقيقته، ومعتزًا بما تحقق من منجزات على مدى عقود.