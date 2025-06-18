دول عديدة تسارع بإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

وطنا اليوم:سارعت عدة دول إلى إجلاء مواطنيها من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد بين البلدين، والذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.

وفي روما، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها قامت بإجلاء العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل تتجه إلى أذربيجان وتركيا أمس الاثنين.

وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب تبادل الصواريخ مع إيران.

وأضافت الوزارة أن على الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل أن ينظموا بأنفسهم وسائل نقلهم إلى الأردن، مشيرة إلى أن المغادرة عبر مصر ممكنة أيضا.

وأعلنت البرتغال إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا أمام “خطورة الوضع الراهن”، حسبما صرح وزير الخارجية باولو رانغيل في لشبونة.

وأعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الأربعاء خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جوا وبحرا، في حين أكدت دول أوروبية عدة إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع احتدام الصراع مع إيران.

وأضاف هاكابي -في منشور على منصة إكس- أن السفارة الأميركية تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأميركيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على أحدث المستجدات من خلال برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

واليوم، أفاد موقع “جويش إنسايدر” بأن 45 عضوا من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في مجلس النواب الأميركي حثوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على إجلاء الأميركيين من إسرائيل.

وأوضح الموقع أن النواب طالبوا بمعلومات حول جهود إجلاء الأميركيين من إسرائيل، مشيرا إلى أن المجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين وصفوا رد وزارة الخارجية على الأميركيين العالقين في إسرائيل بأنه غير كاف حتى الآن.

ويأتي هذا في أعقاب إعلان السفارة الأميركية في إسرائيل أمس الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، مشددة على أنها ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل.

وسبق أن أعلنت السفارة الأميركية أول أمس الاثنين حدوث بعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف الموظفين الأميركيين.

ويتزامن هذا مع مواصلة عدة دول إجلاء رعاياها في ظل المواجهة المستمرة بين إسرائيل وإيران، إذ قالت بريطانيا إنها ستسحب مؤقتا أفراد عائلات الموظفين في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل “نظرا للمخاطر الكبيرة الناجمة” عن الصراع بين إيران وإسرائيل.

كما أجلت اليونان 105 من رعاياها، إلى جانب مواطنين من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وقبرص وجورجيا فضلا عن المجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم.

من جهتها، قالت الخارجية الألمانية إنه من المتوقع أن تنقل ألمانيا نحو 200 شخص عبر رحلة تجارية مستأجرة من الأردن، مشيرة إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة الخميس.

وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

كما قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس إن دفعة أولى من البولنديين تمكنوا من العودة إلى وطنهم، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس للغاية عينها.

وقد نصحت السفارة الصينية في إسرائيل في وقت سابق مواطنيها بمغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أسرع وقت ممكن، نظرا لتدهور الوضع الأمني واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي حين أجلت روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية أن مجموعة مكونة من 86 شخصا أجلوا إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

وفي اليابان، قالت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم إن الحكومة بدأت في اتخاذ الترتيبات لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي في إطار جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

كما أوصت الحكومة الكندية مواطنيها بعدم السفر إلى بعض البلدان في الشرق الأوسط، بسبب المواجهة بين إسرائيل وإيران.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، شنت إسرائيل هجمات واسعة على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، ردت إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر أول أمس الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفق تقارير إسرائيلية.