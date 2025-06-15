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نتنياهو: إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا لمقتل مدنيين في إسرائيل

41 ثانية ago
نتنياهو: إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا لمقتل مدنيين في إسرائيل

وطنا اليوم:توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بأن إيران ستدفع “ثمنا باهظا جدا” بعد مقتل مدنيين إسرائيليين في ضربات صاروخية نفذتها الجمهورية الإسلامية ليل السبت الأحد، ردا على الضربات التي بدأتها تل أبيب ضد أراضيها الجمعة.
وقال نتنياهو خلال تفقده موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في بلدة بات يام قرب تل أبيب “إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا على قتل المدنيين والنساء والأطفال المتعمد”.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن حصيلة الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل منذ ليل الجمعة بلغت 13 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال.


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