الاحتلال ينشر مسار هجومه على إيران دون المرور بأجواء الأردن

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسار هجوم مقاتلاته على إيران فجر اليوم.

ووفق مسار الهجوم فإن طيران الاحتلال استخدم الأجواء السورية والعراقية، ولم يمر عبر حدود الأردن، حيث أكدت المملكة أنه لن تسمح باستخدام أجوائها من قبل أي طرف.

وجاء ذلك بعد أكاذيب روجتها وسائل إعلام بأن الأردن سمح لإسرائيل باستخدام أجوائه لضرب إيران.

ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فيديو توضيحيا لما قال إنها محاكاة لضرب منشأة نطنز النووية في محافظة أصفهان وسط إيران.

ويظهر في الفيديو أن الطائرات الحربية الإسرائيلية انطلقت من إسرائيل وقطعت مسافة تبلغ 1500 كلم حتى وصلت إلى منشأة التخصيب الأكبر في إيران.