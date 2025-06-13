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القوات المسلحة تؤكد استعدادها للتصدي لأي محاولات تهدد أمن المملكة

دقيقة واحدة ago
القوات المسلحة تؤكد استعدادها للتصدي لأي محاولات تهدد أمن المملكة

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضعت التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها، نظراً لما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري.
وأكد المصدر أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.
وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنه واستقراره.


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