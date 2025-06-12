مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي الأزايدة وآل الداود وآل عواد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الأزايدة وإلى آل داود وإلى آل عواد.



ففي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدة محمد التين الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الأزايدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد مصطفى الداود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الداود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم “محمد عامر” رمضان آل عواد، شقيق العين السابق خالد رمضان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل عواد، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.