بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي الأزايدة وآل الداود وآل عواد

18 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي الأزايدة وآل الداود وآل عواد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الأزايدة وإلى آل داود وإلى آل عواد.
    
ففي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدة محمد التين الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الأزايدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد مصطفى الداود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الداود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم “محمد عامر” رمضان آل عواد، شقيق العين السابق خالد رمضان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل عواد، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:35

احتفال “نشميات ماعين” بمحافظة مادبا بعيد الاستقلال والأعياد الوطنية “

20:46

أربعة أسباب موجبة للحذر من “عصابة أبو شباب”

20:45

قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025: منبر العقل العربي وصوت المستقبل

20:44

النشامى في المونديال

20:42

مسؤولون أميركيون: أبلِغنا أن إسرائيل تستعد لضرب إيران

20:25

الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية يروي تفاصيل الكارثة

20:16

ترامب: يوجد احتمال نشوب صراع كبير في الشرق الأوسط وقد يحدث شيء قريبا

19:44

شهيد ومعتقلون في توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بريف دمشق

19:37

مراهقة يتيمة تُلقي بنفسها من مرتفع في عمّان

19:24

الأمن: التحقيقات مستمرة لضبط أطراف مشاجرة داخل محل أثاث جنوب العاصمة

19:18

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة

19:15

لأول مرة.. الضمان تتيح تقسيط المديونية المترتبة على القطاع السياحي

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025