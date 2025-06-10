الشيخ فيصل الحمود يشيد بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش “مناسبة راسخة في وجدان الأمة”*

وطنا اليوم – أحيا معالي المستشار الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي مؤكداً أنها مناسبة وطنية وتاريخية راسخة في وجدان الأمة تستحضر مرحلة مفصلية في مسار النضال العربي من أجل الحرية والكرامة والوحدة.

مشيداً بما تمثله هذه الذكرى من معانٍ خالدة حيث شكّلت انطلاقةً قومية مباركة بقيادة الشريف الحسين بن علي أرست المبادئ الأولى للعمل العربي المشترك وأعادت الاعتبار للهوية والسيادة العربية.

كما ثمّن معالي الشيخ فيصل الحمود الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) باعتبارها نموذجاً في التضحية والانضباط والولاء مشيراً إلى مكانتها التاريخية الراسخة في الدفاع عن قضايا الأمة وحماية أمنها واستقرارها.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما يربط البلدين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة ومواقف مشتركة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل ووحدة المصير.

معتبراً أن إحياء هذه المناسبة هو دعوة متجددة لتعزيز التكاتف العربي واستحضار قيم الثورة الكبرى التي تظل نبراساً تهتدي به الأجيال في مواجهة التحديات وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتكامل بين الشعوب