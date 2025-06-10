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الملكة للملك: كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك!

16 ثانية ago
الملكة للملك: كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك!

وطنا اليوم:نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله تهنئة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيها: “كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك، كل عام وأنت السند والشريك”، في رسالة فخر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تؤكد فيها دور جلالته كشريك وسند في مسيرة الوطن.
وتأتي هذه المناسبة التي تصادف العاشر من حزيران، لتجسد قيم البطولة والتضحية التي قدمها الأحرار بقيادة الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، من أجل حرية الأمة وكرامتها، كما تكرّم بطولات الجيش العربي المصطفوي، الذي ظل حامي الحمى ودرع الوطن.
ويؤكد الأردنيون في هذا اليوم التزامهم بإرث الثورة العربية الكبرى، ومواصلة البناء والنهضة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.


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