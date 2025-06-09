هبوط خطير في طريق وادي الموجب قبل السدّ بـ200 متر.. واتهامات لوزارة الأشغال بالتقصير

الكرك – وطنا اليوم

شهد طريق وادي الموجب هبوطًا خطيرًا في جزء حيوي منه يسبق سد الموجب بحوالي 200 متر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامة المركبات. وقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عمق الضرر، وسط غياب أي إجراءات وقائية أو تحذيرات مرورية من الجهات المعنية.

وأثار هذا الحادث موجة انتقادات واسعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، التي وصفها مواطنون ومتابعون بـ”المتراخية” في أداء دورها، خصوصًا في متابعة الطرق الحيوية التي تمر من خلالها آلاف المركبات يوميًا، لا سيما في المناطق الجبلية والانحدارات الخطرة.

وقال عدد من السائقين إن الطريق يعاني منذ سنوات من تصدعات متكررة وهبوطات أرضية دون أن يتم اتخاذ أي حلول جذرية، خصوصا الهبوط الواضح بعد نقطة الشرطة متسائلين عن دور فرق الصيانة والهندسة التابعة للوزارة، ولماذا لا يتم إجراء فحوصات دورية واستباقية للبنية التحتية في هذه المناطق الحساسة جيولوجيًا.

وطالب المواطنون بتدخل فوري وسريع لإصلاح الطريق وتدعيمه هندسيًا بشكل آمن، إلى جانب فتح تحقيق حول أسباب الإهمال المتكرر لهذا الطريق، مؤكدين أن “الوزارة لا يجب أن تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك”.

ويُذكر أن وادي الموجب يُعد من الطرق السياحية والاقتصادية المهمة، ويستخدمه سائقو الباصات والمركبات السياحية بشكل دائم،اضافة الى حركة دائمة للمواطنين عبر هذا الطريق، ما يجعل صيانته مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.