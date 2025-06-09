الجغبير: غرف الصناعة تهنىء بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي

وطنا اليوم رفع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أسمى آيات التهنئة والتبريك الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين وكذلك يوم الجيش العربي.

واكد الجغبير ان غرف الصناعة والقطاع الصناعي وهو يشارك الوطن احتفالاته بعيد الجلوس الملكي، ليؤكد استمراره في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

واضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، بفضل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الاردنية وتنويعها.

حيث شهد القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي الى حوالي 21.7% ، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاع إستراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.

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