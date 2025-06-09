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الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

18 ثانية ago
الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم-هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش.

كما تقدموا بأسمى آيات التهنئة والمباركة لجلالته ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وبين الدكتور الذنيبات أن هذه المناسبات الوطنية العزيزة تشكل محطات مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية وعهد جلالته الميمون، وفي مسيرة التحديث والتطوير التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات، والتي يتطلع فيها الأردنيون إلى مزيد من العمل والبناء والتقدم للأردن الحديث الأنموذج بقيادة جلالته .

وأكد أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا وداعما للاقتصاد الوطني، وأنموذجا للشركات الأردنية الناجحة، تعكس رؤية ملكية عمادها الإنجاز والريادة، وتستلهم رؤية جلالته نحو مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.

وقال إن الأسرة الأردنية الكبيرة ، وهي تحتفل بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا، لتضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته وسمو ولي عهده، والأسرة الهاشمية، وأن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.


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