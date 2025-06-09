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حسام أبو علي يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين

7 ثواني ago
حسام أبو علي يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين

عمّان – رفع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي.

وأكد الدكتور أبو علي، في تهنئته التي جاءت باسمه وباسم جميع العاملين في الدائرة، أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل محطةً مشرقة في مسيرة الإنجاز والبناء التي يقودها جلالة الملك بحكمة واقتدار.

كما عبّر عن خالص مشاعر الولاء والانتماء، متقدماً بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى جلالة الملك وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأردن والأسرة الأردنية الواحدة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الهاشمية.

واختتم أبو علي تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، ويمدّه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى ذخراً وسنداً للأردن وشعبه، وللأمتين العربية والإسلامية.


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