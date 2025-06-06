بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

42 ثانية ago
الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في شمال قطاع غزة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط مجازر، وهدم منازل، وجوع، وتجويع لنحو مليوني شخص.
وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، “الموجودين في بلوكات 608, 609, 615, 616 بشمال القطاع، بالنزوح، والتوجه غربا”، وهي:
أولا: المناطق الشرقية والشمالية من حي التفاح، وقرب شارع الشعف وامتداده، والمناطق القريبة من مفترق الشيخ رضوان – الشعف.
ثانيا: حي الزيتون الشمالي الشرقي: المنطقة الواقعة شرق شارع صلاح الدين، وشمال تقاطع الطريق مع الشعف، وأطراف مناطق الزيتون التي تقترب من حدود جباليا من الجهة الشرقية.
ثالثا: جنوب غرب جباليا البلد – قرب الحدود مع مدينة غزة
ويُعدّ سكان هذه المناطق من النازحين سابقا، إذ كان الاحتلال قد أجبرهم على إخلاء كامل مناطق شمال قطاع غزة والنزوح جنوبا في بداية الحرب.
ويواصل جيش الاحتلال، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى وسط مجازر، وهدم منازل، وجوع، وتجويع لنحو مليوني فلسطيني.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
ولكن منذ الثاني من مارس/آذار الماضي تغلق إسرائيل بشكل محكم معابر غزة بوجه شاحنات إمدادات ومساعدات، ولا سيما غذائية وطبية، مكدسة على الحدود.
ولم تسمح إلا بدخول عدد محدود بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
وارتفعت حصيلة الضحايا الذين استهدفهم جيش الاحتلال قرب مراكز توزيع ما تُسمى “مساعدات” بالجنوب إلى “102 شهيد و490 مصابا” خلال 8 أيام.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:08

اسم الأردن يسيطر على الفضاء الرقمي بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026

19:00

الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين

16:48

غزيّون يزورون مستشفى ميداني أردني في القطاع ويقدّرون دعم المملكة

16:04

درجات الحرارة تتجاوز الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت

15:26

إغلاق مواقع مساعدات غزة المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً حتى إشعار آخر

15:17

نصار: تأهل المنتخب بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية

15:03

13751 شقة بيعت في الأردن منذ مطلع العام الحالي

14:56

وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025

14:40

لا تتشاجروا يا شباب!.. مدفيديف يقترح ساخرا التوسط بين ترامب وماسك لكن بمقابل

14:22

عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

14:19

الفرح “بلبق للأردنيين”.. عيدكم مبارك

14:16

تأهل النشامى إنجاز يستحق الدعم، لا الاحتفال فقط

وفيات
وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله