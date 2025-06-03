وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات المحافظات

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بوقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات، والتي تهدف إلى التدريب والتشغيل ومساعدة الأسر الفقيرة والطلبة المحتاجين، وبلغت قيمتها خمسة ملايين ومئتين وسبعة وأربعين ألف دينار.

ووجه حسان كتابا إلى الوزارات للتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر على الخدمات الأساسية في المحافظات، وإعداد دراسة تتضمن معايير موحدة لاختيار المشاريع قيد البحث.

وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري قد رفع كتابا إلى رئيس الوزراء، أعلمه فيه بالمشاريع الممولة من مجالس المحافظات، وطلب فيه توجيه الوزارات والمؤسسات لترشيد الإنفاق.