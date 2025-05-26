السفارة الأمريكية: إجراء جديد لمقدمي طلبات الهجرة

وطنا اليوم : أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، أن قسم تأشيرات الهجرة (IV) سيطبق إجراءً جديدًا لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة، ابتداءً من ١ حزيران ٢٠٢٥، بحيث لن يُسمح بإجراء المقابلة لأي متقدّم لا يُحضر جميع المستندات المطلوبة لتأشيرته. وقالت السفارة في منشور لها عبر فيسبوك، إنه سيُطلب ممن لا يُحضر جميع المستندات المطلوبة لتأشيرته إعادة حجز الموعد.

ودعت للحصول على تعليمات مُفصّلة حول إجراءات تأشيرة الهجرة ومتطلبات المستندات، إلى زيارة موقعي وزارة الخارجية الأمريكية: https://ow.ly/V4Vx50VYHtO أو السفارة الأمريكية في عمّان:

https://ow.ly/MZf950VYHtL وأضافت، “تأكد من مراجعة بريدك الإلكتروني بما في ذلك البريد غير المباشر (Junk Mail) للحصول على معلومات حول معاملتك والمستندات المطلوب تحميلها او تقديمها يوم المقابلة”.

وأكدت أن اتباع هذه الإرشادات سيقلل من التأخير ويضمن سير عملية المقابلة بسلاسة.