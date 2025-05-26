أبو السعود : خطة صارمة لتحقيق العدالة في توزيع المياه بمختلف المناطق

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن الوزارة وسلطة المياه وشركاتها، وبمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، شرعت بتنفيذ خطة جادة تهدف إلى تحسين التزويد المائي وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين جميع مناطق المملكة، لا سيما خلال فصل الصيف الحالي، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه.

وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء يتابع الإجراءات بشكل مستمر لضمان تنفيذها بكفاءة، خاصة في المحافظات التي تعاني من عجز في مصادر المياه، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن الإجراءات العاجلة والمستمرة التي تتخذها الوزارة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.

وأشار أبو السعود إلى أن فرقاً فنية متخصصة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، بالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن ضعف الموسم المطري وتراجع تخزين السدود إلى ما دون 30%، مما أثر على العديد من مصادر المياه في مختلف المناطق.

وتشمل الخطة، بحسب الوزير، إعادة توزيع المياه من مناطق ذات وفرة إلى أخرى تعاني من نقص، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والضبط الأمني، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي، لضبط أي اعتداءات أو تجاوزات على مصادر المياه أو شبكاتها، بما في ذلك الحفر غير القانوني. كما سيتم أخذ عينات عشوائية للتأكد من انتظام عمليات التزويد.

وأكد أبو السعود أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان وصول المياه لجميع المواطنين، حيث تتابع الطواقم الفنية أعمال التأهيل والصيانة وحفر آبار جديدة، مع التأكد من سلامة المياه الجديدة عبر تنظيفها وتعقيمها وفقاً للمواصفة الأردنية لمياه الشرب، قبل ضخها للمواطنين ضمن برامج توزيع عادلة ومنظمة.

وشدد الوزير على أن الحكومة عازمة على إحداث نقلة نوعية ومستدامة في خدمات التزويد المائي، داعياً المواطنين إلى التعاون مع كوادر سلطة المياه والشركات التي تعمل لخدمتهم في الميدان.