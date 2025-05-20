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مشاركة متميزة لطلبة فيلادلفيا السعوديين في بطولة خماسي كرة القدم الجامعية

20 مايو 2025
مشاركة متميزة لطلبة فيلادلفيا السعوديين في بطولة خماسي كرة القدم الجامعية

وطنا اليوم:شارك فريق الطلبة السعوديين في جامعة فيلادلفيا ببطولة خماسي كرة القدم، التي نظّمتها الملحقية الثقافية السعودية في الأردن للطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، وأُقيمت فعاليات البطولة على ملاعب جامعة عمان الأهلية وسط أجواء حماسية وتفاعل طلابي مميز.
وقدّم فريق جامعة فيلادلفيا أداءً متميزًا طوال مجريات البطولة، حيث أظهر اللاعبون روحًا رياضية عالية وتعاونًا جماعيًا لافتًا، ما عكس مستوى التحضير والجهود التي بذلها الفريق قبل انطلاق المنافسات، وتمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المباريات، منافسًا بقوة نظراءه من الفرق الجامعية الأخرى.
وضم فريق الجامعة كل من: فهد المكرمي (قائد الفريق)، سالم آل شرية، محمد آل مطارد، نواف الشراري، بسام العنزي، فواز الشراري، مسفر الشراري، راكان آل عقيل، أحمد آل حسي، علي آل ذيبة، فهد آل ذيبة، مشعل الشراري، وأنس الشراري.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على دعم الطلبة الدوليين، وتشجيعهم على التفاعل والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، بما يعزز من تجربتهم التعليمية والاجتماعية داخل الأردن


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