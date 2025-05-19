بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا الرافض للحصار والتجويع

41 ثانية ago
حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا الرافض للحصار والتجويع

وطنا اليوم _رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، ومخططاته الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

 

وقالت حماس، في تصريح وصل وكالة “صفا”، إنها تعد هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، التي سعت حكومة الإرهابي نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها.

 

وحثت على ترجمة البيان بشكل عاجل إلى خطوات عملية فاعلة تردع الاحتلال، وتضع حدًّا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

 

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم الحر، إلى التحرّك العاجل واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة لوقف العدوان الصهيوني الهمجي، ولجم جرائم الاحتلال المتواصلة، والعمل الجاد على محاسبة الكيان، ومعاقبة قادته كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حدّ لفاشية الاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:41

جماعة الحوثي تعلن “حظرا بحريا” على ميناء حيفا الإسرائيلي

23:30

الثقافة والجمهور

21:35

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة

20:45

جمعية بيئتي للتنمية المستدامة تستنكر قتل وتسميم الكلاب الضالة

20:28

تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

20:27

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بعقوبات على إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

20:22

بعد مكالمة لمدة ساعتين مع ترمب .. بوتين: مستعدون لمذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف النار

20:01

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

19:34

تدشين منشأة نقل آلي ورقمي للشحن الجوي في مطار الملكة علياء

19:31

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

19:28

أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات

19:25

“فرصة”.. يوم وظيفي في زي بمبادرة من النائب رانيا أبو رمان لتوفير فرص عمل للشباب

وفيات
وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالىوفيات الأحد 18-5-2025وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025