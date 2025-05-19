حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا الرافض للحصار والتجويع

وطنا اليوم _رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، ومخططاته الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وقالت حماس، في تصريح وصل وكالة “صفا”، إنها تعد هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، التي سعت حكومة الإرهابي نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها.

وحثت على ترجمة البيان بشكل عاجل إلى خطوات عملية فاعلة تردع الاحتلال، وتضع حدًّا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم الحر، إلى التحرّك العاجل واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة لوقف العدوان الصهيوني الهمجي، ولجم جرائم الاحتلال المتواصلة، والعمل الجاد على محاسبة الكيان، ومعاقبة قادته كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حدّ لفاشية الاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة.