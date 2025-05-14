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امام وزير التربية..بالفيديو مرشد تربوي في مدرسة زهران يعتدي على طلبة بالضرب: استياء واسع ودعوات للتحقيق

5 ساعات ago
امام وزير التربية..بالفيديو مرشد تربوي في مدرسة زهران يعتدي على طلبة بالضرب: استياء واسع ودعوات للتحقيق

 وطنا اليوم-عمّان – أثار سلوك مرشد تربوي في مدرسة زهران بالعاصمة عمان موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور بعد تكرار حالات الضرب على أيدي الطلبة بقسوة، في تصرف يتنافى مع القيم التربوية ومبادئ التعليم الحديث.
ووفقًا لشهادات طلاب وأهالي، فإن المرشد التربوي استخدم أساليب عنيفة لمعاقبة الطلبة داخل حرم المدرسة، ما ترك آثارًا جسدية ونفسية على بعضهم، وأحدث حالة من الذعر والقلق بين الطلاب.

أهالي الطلبة دعوا وزارة التربية والتعليم إلى التدخل الفوري واتخاذ إجراءات صارمة بحق المرشد المتورط، ومراجعة آليات اختيار وتأهيل الكوادر التربوية في المدارس الحكومية، حماية لكرامة الطلبة وضمانًا لبيئة تعليمية آمنة.

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