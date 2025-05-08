نتنياهو: نعمل مع الأمريكان لنقل حماس من غزة إلى دولة ثالثة

وطنا اليوم:صرّح رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال لقائه جنود احتياط من “لواء 5″، أن الهدف الرئيسي للمرحلة الحالية من الحرب هو استعادة المحتجزين وهزيمة حركة حماس بشكل كامل، وفق مزاعمه.

وقال: على الحركة أن “ترفع الراية البيضاء” في إشارة إلى الاستسلام، وفق ادعاءاته.

وأضاف نتنياهو في حديثه للجنود: “قد يرفعون راية الإجلاء، ونحن نعمل على ذلك”، في إشارة إلى خطة ترحيل قادة حماس من قطاع غزة.

ولفت إلى أنه الاحتلال يعمل بقوة مع الإدارة الأمريكية من أجل نقل قادة حماس إلى دولة ثالثة، ضمن جهود حثيثة للتوصل إلى حل يضمن إنهاء حكم الحركة في القطاع.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد العمليات العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، وارتفاع الضغوط الدولية على كيان الاحتلال بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك.

الى ذلك قال وزيرا خارجية النرويج وآيسلندا -اليوم الخميس- إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.

والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، نددت -أمس الأربعاء- بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وطالبت الدول الأوروبية الستة -أمس الأربعاء- برفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وجددت دعمها الثابت لحل الدولتين، ونددت بخطة إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها “بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي” القطاع، مؤكدة أن ذلك سيشكّل “انتهاكا للقانون الدولي”.