32 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن 32 شهيدًا و119 جريحًا وصلوا مستشفيات غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، إلى أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول عام 2023 إلى 52567 شهيدًا و118610 جريحًا، من بينهم 2459 شهيدًا و6569 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 آذار الماضي.