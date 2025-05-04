رئيس الوزراء يتفقَّد مستشفى النديم الحكومي في مأدبا ومدرسة أم رمَّانة بلواء الجيزة في زيارة غير معلنة

وطنا اليوم – تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في زيارة غير معلنة اليوم الأحد، مستشفى النديم في محافظة مأدبا، وذلك ضمن زياراته الميدانية التفقديَّة.

ووجَّه رئيس الوزراء، بحضور وزير الصحَّة، إلى الإسراع في استكمال توسعة قسم الطوارئ في مستشفى النديم؛ بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمراجعين، وتقليل مدد الانتظار.

كما وجّه بأن يتم وضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الحكومي الجديد صيف هذا العام ليتم تشغيله نهاية عام 2027، والذي تعهَّدت الحكومة بإنشائه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مأدبا في شهر آذار الماضي.

كما تفقّد رئيس الوزراء مدرسة أم رمانة الأساسية المختلطة في لواء الجيزة / البادية الوسطى، حيث استمع إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين حول واقعها واحتياجاتها.

ووجّه بالمضي قدماً في مشروع توسعة المدرسة، وتحسين مرافقها وساحاتها، وإجراء صيانة عامة لها.