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أبو عبيدة: المجد لليمن وهو يصعد هجماته على قلب الكيان الصهيوني

32 ثانية ago
أبو عبيدة: المجد لليمن وهو يصعد هجماته على قلب الكيان الصهيوني

وطنا اليوم:وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التحية لليمن، مقدرًا مواصلتها حدي أعتى قوى الظلم ورفضها الخنوع.
وقال أبو عبيدة عبر قناته على تلغرام، اليوم الأحد: المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة.
وختم بالدعاء: ألا سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم.
وفشلت منظومات الدفاع الجوي في كيان الاحتلال في اعتراض صاروخ فرط صوتي أطلقته القوات المسلحة اليمنية وأصاب مباشرة مطار بن غوريون.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.
كما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ “كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة”.


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