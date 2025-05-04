شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب عقب قصف مطار بن جوريون

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سويسرا والنمسا ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل في الساعات المقبلة.

كما أعلنت كل من شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران الأوروبية تعليق رحلاتهما الجوية إلى تل أبيب اليوم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ يمني فيه.

وأضافت بأن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا.

وأفادت القناة الإسرائيلية بعودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى البلاد قبل هبوطها في مطار بن غوريون.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية تعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن غوريون، وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون إلى 8.