وزير الخارجية من القاهرة: لا أولوية تتقدم على وقف الحرب في قطاع غزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه يجب أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، لتعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية،

وأضاف خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ ١٦٣ لمجلس جامعة الدول العربية: أنه “لا أولوية تتقدم اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء ما يعانيه أهلنا في القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحرمان من كل مقومات الحياة”.

وأكد أن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء، ومع المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع.

ولفت إلى أن الأردن سيستمر في بالقيام بكل ما يستطيعه لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتقوّض حل الدولتين.

وأكد تضامن الأردن المطلق مع لبنان وأمنه وسيادته واستقراره، ووقوفنا معهم في مواجهة كل ما يهددهم.

وشدد على ضرورة استعادة السودان الشقيق سلمه الأهلي.

وأكد وقوف الأردن مع سوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وأمنها وتماسكها وسيادتها، وتخلصها من الإرهاب، وتهيّء ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، وتحفظ حقوق كل الشعب السوري.

كما أكد دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكّد ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزَت بجهودهم بكل مراحلها.