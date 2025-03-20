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جمعية الفنادق الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

منذ 18 ثانية
جمعية الفنادق الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

وطنا اليوم – عقدت جمعية الفنادق الأردنية اليوم الخميس اجتماع الهيئة العامة السنوي.

واستُهل الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس مجلس الإدارة، سعادة المهندس عبدالحكيم الهندي، الذي رحب بالحضور .

تم خلال الاجتماع تلاوة التقرير الإداري للعام 2024، الذي تناول الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجمعية، إلى جانب التحديات التي واجهها القطاع الفندقي والحلول المقترحة. كما تم تقديم التقرير المالي للعام 2024 من قبل المدقق المالي، والذي بيّن الوضع المالي للجمعية بكل شفافية.

بعد مناقشة التقارير، صادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي، وأقرّت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. كما تم اختيار مدقق حسابات للسنة القادمة وتحديد أتعابه.

وفي الختام، أتيحت الفرصة لأعضاء الهيئة العامة لطرح أي أمور أو مقترحات تتعلق بالمهنة، حيث دار نقاش بنّاء حول القضايا التي تهم القطاع الفندقي.

وأكد سعادة المهندس عبدالحكيم الهندي  أهمية استمرار التعاون بين الجمعية وأعضائها والعمل المشترك للنهوض بالقطاع السياحي في الأردن.

وأعرب أعضاء الهيئة العامة عن تقديرهم لجهود الجمعية في دعم القطاع الفندقي وتعزيز مكانته .


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