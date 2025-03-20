طقس بارد وماطر ورياح نشطة وتحذيرات من الغبار

وطنا اليوم:يتعمق اليوم الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا، وتهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويحتمل ان تكون الامطار في شمال المملكة غزيرة احيانا مع فرصة ضعيفة لحدوث الرعد وهطول البرد.

كما يتوقع ان تشهد اجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة زخات خفيفة ومتقطعة من المطر لفترات قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعة الهبات في بعض المناطق الى (70 كم/الساعة(تثير الغبار ولا سيما في شرق وجنوب شرق المملكة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشمالية من المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق وجنوب شرق المملكة وقد تنعدم على الطرق الصحراوية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن انزلاق المركبات اثناء المسير على الطرق المبتلة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا الى غائم احيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، مع فرصة أن تمتد لفترة قصيرة الى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، هذا ويحتمل أن تكون في ساعات الصباح على شكل زخات من المطر المتجمد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام وباردا في أغلب المناطق ومائلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في وسط وجنوب غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، ويكون الطقس باردا نسبيا في اغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 1، وفي مرتفعات الشراة 8 – 0، وفي مناطق البادية 16 – 5، وفي مناطق السهول 12 – 5، وفي الأغوار الشمالية 20 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 11، وفي البحر الميت 23 – 10، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.