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البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم

منذ 13 ثانية
البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم

وطنا اليوم_عمان 16 آذار (بترا) – أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لدعم التنمية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.

 

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المبادرة الذي أقيم مساء اليوم الأحد في جمعية البنوك في الأردن، حيث أكد حسان على الدور الحيوي للبنوك الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع البنية التحتية والنقل العام.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة بين القطاع المصرفي والحكومة، وتتضمن تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة.

 

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أن هذه الشراكة تساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن. كما توقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% في عام 2025، مع استقرار معدل التضخم عند 2%.

 

وأشار شركس إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، حيث بلغ معدل كفاية رأسمالها 18%، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب، مما يعزز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية.

 

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، في تأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة.

 


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