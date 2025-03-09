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واشنطن: لم نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

منذ 23 ثانية
واشنطن: لم نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة “أقصى الضغوط” التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.
وأضافت الوزارة في بيان أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته “يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية” مشيرة إلى أن حملة ترامب تجاه إيران تهدف إلى “إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وأعاد ترامب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران كأحد أول قراراته بعد عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني. وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني؛ وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأميركية، إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول، إن برنامجها سلمي.


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