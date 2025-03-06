القوات المسلحة تطلق حملة طرود الخير على الأسر العفيفة

وطنا اليوم:في إطار الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك، أطلقت، أمس الأربعاء، حملة طرود الخير الرمضانية، والتي تهدف إلى توزيعها طيلة أيام الشهر الفضيل، على الأسر العفيفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

واشتملت طرود الخير على مواد غذائية وتموينية أساسية، حيث سيتم توزيع نحو (10000) طرد خيري طيلة شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الشبابية، للمساهمة في مساعدة المجتمع المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وعبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية على ما تقدمه من كافة اشكال الدعم الانساني في مختلف مجالات حياتهم اليومية خدمة لهم في مختلف مناطق المملكة.