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برد في معان والسيول تجرف مركبات في منطقة الرويشد

6 مارس 2025
برد في معان والسيول تجرف مركبات في منطقة الرويشد

وطنا اليوم:نشرت إدارة الأرصاد الجوية فيديو يظهر سقوط غزير للبرد حيث كست الشوارع في بعض مناطق محافظة معان.
وتسود المملكة حالة من عدم الإستقرار الجوي.
وبحسب الأرصاد تشير صور رادار الطقس الى كميات من الغيوم الماطرة الرعدية والتي يصاحبها هطولات غزيرة من البرد…. اخذ الحيطة والحذر الاخوة الذين يسلكون الطريق الصحراوي.
وأخلت كوادر بلدية الرويشد اليوم الخميس عددا من المركبات التي تعرضت للانجراف جراء السيول التي داهمت مناطق جنوب اللواء.
وقالت البلدية إنها تلقت بلاغا بوجود مركبات محاصرة بمياه السيول منذ امس الأربعاء، حيث تحركت الكوادر المختصة على الفور إلى المكان، وتم سحب المركبات إلى مواقع آمنة.

 


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