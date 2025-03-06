المستشفيات الخاصة استقبلت 11 حالة بتر أطراف وعظام من أطفال غزة

وطنا اليوم:استقبلت المستشفيات الخاصة في الأردن 23 طفلا من قطاع غزة بحاجة للعلاج، وفقا لنائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أحمد الأحمد.

وقال الأحمد، الخميس إنّ 7 مستشفيات خاصة استقبلت الأطفال المرضى، سيتلقون العلاج الكامل قبل عودتهم إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الحالات توزعت على 11 حالة بتر أطراف وعظام، و3 حالات جراحة قلب وتشوهات في الصمام، بالإضافة إلى وجود حالات دماغ وباطنية ومسالك بولية والجهاز الهضمي.

ووصف حالات الأطفال بين متوسطة ومعقدة، مؤكدا أن التوجيهات الملكية في استقبال الأطفال المصابين مستمر حتى 2000 طفل.

وبيّن أن علاج الأطفال جميعا مجانا، حيث بادر 38 مستشفى خاصا في الأردن بالمساهمة في علاج أطفال قطاع غزة ضمن المبادرة الملكية.

وأشار الأحمد إلى أنه سيصل إلى الأردن دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أخلت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الثلاثاء 4 آذار 2025، 29 طفلاً برفقة ذويهم براً وجواً إلى الأردن، وذلك بتوجيهات ملكية سامية، لتوفير العلاج اللازم لهم في عدد من مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني.

وتعدّ هذه الدفعة الأولى من أصل 2000 طفل سيتم علاجهم داخل المملكة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة.