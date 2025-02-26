الاشغال : إحالة معتدين على الشواخص وأغطية المناهل للقضاء

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر محارمة، أن الاعتداءات مستمرة و السرقات دائمة لحواجز الأمان على جوانب الطرق و الشواخص و أغطية المناهل و كوابل الإنارة واللوحات الكهربائية، مشيرا الى ضبط حالات والتعامل معها واحالتها الى القضاء.

و أضاف محارمة : الوزارة تخاطب باستمرار الأجهزة المختصة لتكثيف الرقابة

وبين ان الوزارة وبشكل دوري، تقوم بتفقد الطرق وتعزيز عناصر السلامة المرورية وتركيب الشواخص حيثما يلزم لتعويض النقص الذي يحدث نتيجة عمليات السرقة والعبث.

و أكدت مديرة مديرية أشغال محافظة المفرق المهندسة رحاب العتوم، أن الاعتداء على ممتلكات الوزارة في المفرق، تعد ظاهرة سلبية و ترتقي لمستوى معاناة.

و أشارت إلى وقوع اعتداءات عديدة منها على الإشارة الضوئية الواقعة على مثلث الباعج و التي تم قصها و سرقتها من قبل مجهولين إلى جانب وجود اعتداءات على طريق جرش المفرق الذي تم تأهيله مؤخرا فضلا عن وقوع اعتداءات متكررة بنفق حوشا، موضحة بأن الإعتداءات تتمثل بسرقات للشواخص المرورية و الحواجز المعدنية و أغطية المناهل و غيرها.

و طالت الاعتداءات وفق العتوم شوارع عديدة كالواصل بين منطقة الخالدية و منطقة السعيدية و طريق بغداد، منوهة للكلف المالية العالية التي تتكبدها الوزارة نتيجة تعويض أماكن هذه الاعتداءات رغم الإجراءات المتكررة التي تقوم بها مديرية أشغال محافظة المفرق و المتمثلة بإلحام أغطية المناهل و التوعية للمجتمعات المحلية لمساندة المديرية للحد من هذه الظاهرة المزعجة.