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معادن أوكرانيا النادرة تثير شهية ترامب.. ماذا نعرف عنها؟

26 فبراير 2025
Zirconium, crystal bar 99,97%

وطنا اليوم:صفقة المعادن المرتقبة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وإن لم تكن هناك أي تصريحات رسمية عن تفاصيلها، لكنًّ ملامحَ الاتفاق نشرها موقع “أكسيوس” Axios.
الاتفاقُ يشير بشكلٍ صريح إلى أن الولايات المتحدة ستسترد بعض نفقاتها المتعلقة بالدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها. الصفقة ستتم من خلال إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، وستديره الدولتان بشكل مشترك.

صندوق إعادة الإعمار
هذا الصندوق سيُطلق مشاريع داخل أوكرانيا في مجالات مختلفة بما فيها مجال التعدين.
وينص الاتفاق أيضا على مساهمة أوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار في هذا الصندوق على أن تُسهم الولايات المتحدة بنصف هذا المبلغ أي 250 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالمعادن والثروات الطبيعية، فإن مسودة الاتفاق تدعو أوكرانيا إلى تحويل 50% من أرباحها من المعادن والنفط والغاز أيضا إلى هذا الصندوق.

أين توجد الثروات؟
وتعد أوكرانيا قوة عالمية في مجال الموارد المعدنية إذ تمتلك ما يقدر بنسبة 5% من إجمالي هذه الموارد على مستوى العالم.
وتتركز معظم هذه الثروات في منطقة دونيتسك، وزابوريجيا وعلى بعد حوالي 50 كم من ماريوبول وأيضا خيرسون.

معادن نادرة
قيمة الاحتياطيات الأوكرانية من المعادن النادرة والليثيوم تقدر بما يتراوح بين 3 تريليونات و11.5 تريليون دولار وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
يضاف إليها احتياطات ضخمة من الحديد والمنغنيز، حيث أنها كانت تغطي قبل الحرب نحو 43% من واردات ألواح الصلب الأوروبية.
تضم الأراضي الأوكرانية نحو 20 ألف مستودع طبيعي تحتوي على 116 نوعا من المعادن منها كذلك الزيركونيوم والأباتيت المستخدمة في التطبيقات النووية والطبية، والبريليوم المستخدم في صناعات الطاقة النووية والفضاء والصناعات العسكرية والإلكترونية واليورانيوم اللازم للقطاعين النووي والعسكري.
أيضا تمتلك أكبر احتياطيات التيتانيوم في أوروبا بنسبة 7% من الاحتياطيات العالمية.
وتحتل أيضا المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج الغاليوم المستخدم في أشباه الموصلات والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.


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