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مشوقة يسأل: كم عدد حملة الكرت الأصفر وأين يتواجدون؟

منذ 38 دقيقة
مشوقة يسأل: كم عدد حملة الكرت الأصفر وأين يتواجدون؟

وطنا اليوم:كم عدد حملة الكرت الأصفر من الأردنيين والفلسطينيين واين يتواجدون..
سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة، وهذا نصه:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. كم عدد الأردنيين الذين يحملون الجنسية الأردنية وبنفس الوقت يحملون تصاريح من الاحتلال وكرت اصفر وهوية فلسطينية.
2. كم عدد المقيمين منهم داخل الأردن، وكم عدد المقيمين منهم في الضفة الغربية؟
3. ارجو تزويدي بكشف شهري عن اعداد حركة هذه الفئة من المسافرين (القادمين والمغادرين) للفترة من 1/ 1/ 2023 وحتى تاريخه جواً وبراً.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس عدنان مشوقه


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