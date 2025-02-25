مشوقة يسأل: كم عدد حملة الكرت الأصفر وأين يتواجدون؟

وطنا اليوم:كم عدد حملة الكرت الأصفر من الأردنيين والفلسطينيين واين يتواجدون..
سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة، وهذا نصه:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. كم عدد الأردنيين الذين يحملون الجنسية الأردنية وبنفس الوقت يحملون تصاريح من الاحتلال وكرت اصفر وهوية فلسطينية.
2. كم عدد المقيمين منهم داخل الأردن، وكم عدد المقيمين منهم في الضفة الغربية؟
3. ارجو تزويدي بكشف شهري عن اعداد حركة هذه الفئة من المسافرين (القادمين والمغادرين) للفترة من 1/ 1/ 2023 وحتى تاريخه جواً وبراً.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس عدنان مشوقه